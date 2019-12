Trump verwacht oplossing met Frankrijk

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat hij en zijn Franse evenknie Emmanuel Macron tot een vergelijk komen over de Franse digitaks. Dat zei hij in Londen waar de twee bijeen zijn voor een top van de NAVO. „Het komt of goed of we komen tot een soort belasting die voor ons allebei werkt.”

Frankrijk kondigde aan een belasting te heffen op techbedrijven die hun diensten in Frankrijk aanbieden. Daarmee willen de Fransen belasting innen om de misgelopen belasting te compenseren die de bedrijven ontwijken door allerlei trucjes toe te passen.

Omdat vooral Amerikaanse bedrijven als Facebook en Google door de belasting getroffen worden, sloeg Trump terug door te dreigen met importheffingen van 100 procent op 2,4 miljard euro aan Franse producten. Die extra heffing zou onder meer op Franse kaas, wijn en luxeproducten als handtassen worden ingevoerd. Macron zei al dat de EU dit niet over haar kant zal laten gaan.

Trump zei op zijn beurt dat de digitaks een van de minste problemen is die de VS hebben met Frankrijk. De Amerikaanse president herhaalde dat de EU volgens hem handelsbarrières opwerpt.