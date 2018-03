Trump verbiedt overname Qualcomm door Broadcom

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend waarmee de overname van Qualcomm door chipgigant Broadcom wordt tegengehouden. De staatsveiligheid van de VS zou met de miljardenovername in het geding komen, staat in het decreet.

Trump volgt daarmee het advies op van het Amerikaanse overheidsorgaan CFIUS dat overnames door buitenlandse bedrijven onderzoekt. Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen. Wel is Broadcom van plan zich weer formeel in de VS te vestigen.

Qualcomm was vooralsnog niet happig op de toenadering door Broadcom. Een van de struikelblokken was de overnameprijs.