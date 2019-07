Trump uit forse kritiek op China

President Trump heeft dinsdag forse kritiek geuit op de opstelling van China in het handelsoverleg met de Verenigde Staten. „Mijn team onderhandelt nu met hen, maar ze veranderen de deal uiteindelijk altijd in hun voordeel”, klaagt hij.

Ook ergert Trump zich eraan dat China in de landbouwsector blijft weigeren om bepaalde Amerikaanse producten te kopen.

De president kwam eerst met harde taal op Twitter. Later sprak hij kort met journalisten. Trump stelde toen dat China bereid is tot bepaalde concessies, maar dat hij nog twijfelt of hij die concessies wel zal accepteren. Hierbij onderstreepte de Amerikaanse leider dat het laatste woord in het handelsoverleg aan hem is, en niet aan de Chinezen.

De opmerkingen van Trump kwamen op een kritiek moment. In China is juist weer op hoog niveau overleg gevoerd tussen de twee partijen. Op de financiële markten werd daarom geschrokken gereageerd. Zowel in Europa als in de VS gingen de beursgraadmeters dinsdag omlaag.

Ondertussen lijkt er wel sprake van voortgang in de onderhandelingen tussen de VS en Japan. Beide landen zijn in gesprek over de digitale economie, een onderwerp dat ook met de Chinezen besproken wordt. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei ligt er een overeenkomst op hoofdlijnen op tafel met daarin onder meer afspraken over de bescherming van intellectueel eigendom. Ook zouden Japan en de VS het eens zijn dat digitale producten tariefvrij moeten zijn en dat bedrijven niet telkens de werking van hun computerprogramma’s hoeven uit te leggen aan de overheid. Daarmee nemen de landen in de ogen van Nikkei stelling tegen Chinese regelgeving die de staat uitgebreide controle geeft over gegevens die op eigen bodem worden verzameld.

Overigens stelde Trump vrijdag al dat een handelsdeal nog wel even kan gaan duren.

Handelsgesprekken VS en China voorbij