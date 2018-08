Trump twittert Turkse lira verder omlaag

De Turkse lira blijft vrijdag doorzakken na aangekondigde extra sancties van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op Twitter aan de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije te verdubbelen. Daarmee komen die heffingen op respectievelijk 50 procent en 20 procent.

De lira daalde direct na de tweet van Trump naar een nieuw dieptepunt. De Turkse munt verloor daarmee vrijdag meer dan 15 procent aan waarde ten opzichte van de dollar. De lira is de afgelopen week toch al rap aan het dalen als gevolg van het oplopende conflict tussen Turkije en de VS.

De fors goedkopere munt betekent dat de toch al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor mensen in het land steeds duurder. Behalve het conflict met de VS zijn er ook zorgen over de invloed die president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank.

Erdogan is tegenstander van het verhogen van de rente en benoemde onlangs zijn schoonzoon Berat Albayrak tot minister van Financiën. Die had net voor Trumps twitterbericht zijn plannen voor een nieuw economisch beleid uitgezet, waarin hij onder meer de onafhankelijkheid van de centrale bank benadrukte. Ook gaat Turkije de hand op de knip houden en moet de inflatie in toom worden gehouden.

In het kielzog van de lira verloor ook de euro aan waarde ten opzichte van de dollar. De angst bestaat dat de vrije val van de Turkse munt overslaat op Europese banken met een bijzondere blootstelling aan Turkije.