Trump stelt wederom renteverlaging voor

Als de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten de rente met 1 procentpunt zou verlagen dan zal de economie als een raket omhoog gaan. Dat is althans de voorspelling van president Donald Trump. De Amerikaan pleite ook voor een verlenging van een opkoopprogramma van obligaties.

Trump slingerde zijn bericht via Twitter de wereld in. Hij voegde daar aan toe dat de Amerikaanse economie het met een groei van 3,2 procent erg goed doet, maar dat met de huidige lage inflatie er nieuwe records in de maak zouden zijn als de Fed zijn oren naar de president zou laten hangen. Hij verwees ook naar de staatsschuld die dan in verhouding een stuk lager zou uitvallen.

Trump heeft de Fed herhaaldelijk bekritiseerd en vindt dat de koepel van centrale banken meer moet doen voor de economie. Begin april riep hij de centrale bank ook al op de rente te verlagen en weer obligaties op te gaan kopen.

De druk die Trump uitoefent op de Fed was onlangs een belangrijk onderwerp van gesprek op de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de centrale bank is volgens het IMF niet zonder gevaar.

In de jaren 70 zette de Amerikaanse president Richard Nixon de toenmalige Fed-voorzitter Arthur Burns onder druk om de rente te verlagen. Volgens de directeur van de afdeling monetaire en kapitaalmarkten bij het IMF is er veel wetenschappelijk bewijs dat dat geleid kan hebben tot een te los monetair beleid.

De Fed gaf eerder al aan de rente dit jaar niet meer te zullen verhogen. De beleidsmakers zijn momenteel bijeen voor een beleidsvergadering.