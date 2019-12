Trump spreekt artikel over handelsdeal tegen

De Amerikaanse president Donald Trump weerspreekt een artikel van The Wall Street Journal over de handelsoorlog. De zakenkrant meldde donderdag dat Trump het eens is geworden over een gedeeltelijke handelsdeal met China.

„Het artikel van The Wall Street Journal over de China-deal zit er volledig naast, vooral wat ze zeggen over tarieven”, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Naar welk nieuwsbericht hij precies verwijst, is overigens niet volledig duidelijk.

The Wall Street Journal schreef onder andere dat Trump als onderdeel van de deal importheffingen tegen China zou verlagen. In ruil zou het Aziatische land flink aan Amerikaanse landbouwgoederen inkopen.