‘Trump spreekt af met bazen grote olieconcerns’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een ontmoeting gepland met de topbestuurders van olieconcerns als Chevron, ExxonMobil, Continental Resources en Occidental Petroleum. Dat meldt nieuwsorganisatie Dow Jones op basis van bronnen. Het overleg in het Witte Huis zou gaan over de prijzenoorlog in de oliesector.

Door onenigheid tussen grote olieproducenten Rusland en Saudi-Arabië staan de olieprijzen al een tijd onder druk. De Saudi’s willen dat Rusland, voorheen bondgenoot van oliekartel OPEC, instemt met een verdere inperking van de olieproductie. Dat zou de olieprijzen moeten stutten nu de vraag door de coronacrisis is gedaald. Omdat Moskou weigerde, besloot Riyad om de vraagprijs te verlagen en de productie te verhogen om Rusland met nog lagere olieprijzen onder druk te zetten.

Ook de Amerikaanse oliesector, en dan met name de schaliebedrijven, hebben te lijden onder de prijzenoorlog tussen de Russen en de Saudi’s. Voor de schalieproducenten is het momenteel niet rendabel om olie te produceren. Trump zei eerder al tussen Rusland en Saudi-Arabië te willen bemiddelen.