Trump schaft extra milieuregels kolencentrales af

De Amerikaanse president Trump heeft dinsdag gezegd dat hij de strenge milieuregels voor kolencentrales gaat terugdraaien.

Het gaat om een set maatregelen die zijn voorganger Barack Obama had ingevoerd om bedrijven te dwingen minder schadelijke stoffen uit te stoten. Maar volgens Trump remmen de regels de economische groei. Staten mogen in het vervolg zelf bepalen of ze extra milieuregels opleggen. Volgens deskundigen zullen centrales straks tot twaalf keer meer schadelijke stoffen uitstoten dan nu het geval is.