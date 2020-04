Trump: Saudi’s en Russen willen snijden in olieproductie

Rusland en Saudi-Arabië willen hun dagelijkse olieproductie met circa 10 miljoen vaten terugdringen. Dat stelt althans de Amerikaanse president Donald Trump in een bericht op Twitter. Hij baseert zich op een gesprek met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

De olieprijzen zijn de afgelopen maand in een vrije val geraakt. Deels komt dat door de scherp gedaalde vraag als gevolg van de coronapandemie. Daarnaast ontketende oliegrootmacht Saudi-Arabië een prijzenoorlog wegens onenigheid met Rusland, dat niet wilde meewerken aan productiebeperkingen van oliekartel OPEC om de prijzen te stutten.

„Ik heb net gebeld met MBS (kroonprins) van Saudi-Arabië, die heeft gesproken met president Poetin van Rusland”, schreef Trump. „Ik verwacht en hoop dat ze de productie met ongeveer 10 miljoen vaten per dag terugschroeven. Als dat gebeurt, is dat geweldig voor de olie- en gasindustrie.”

Het Kremlin spreekt Trump tegen en stelt dat Vladimir Poetin en Bin Salman elkaar nog niet hebben gesproken, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti. Saudi-Arabië roept landen van de OPEC en bondgenoten van het kartel, waar Rusland voorheen bij hoorde, op om zo snel mogelijk bijeen te komen voor een „eerlijke deal”.

Trump beweerde in een nieuwe tweet dat de productiebeperkingen mogelijk oplopen tot het equivalent van 15 miljoen vaten olie. Hij maakte in zijn berichten niet duidelijk of die productiebeperkingen per dag zouden gelden.

Olieprijzen schoten omhoog na de tweet van de president. Een vat Amerikaanse olie werd donderdagmiddag ruim 24 procent meer waard en de prijs voor Brentolie was 20 procent hoger.