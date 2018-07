Trump prijst groeispurt Amerikaanse economie

De economie van de Verenigde Staten heeft afgelopen kwartaal een heuse groeispurt doorgemaakt. Voor de Amerikaanse president Donald Trump bood dat de ideale kans om zijn ‘America First’-beleid een groot succes te noemen. Veel kenners denken evenwel dat het moeilijk zal worden de sterke economisch groei lang vol te houden.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 4,1 procent gegroeid op jaarbasis, blijkt uit een voorlopige raming van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het is de sterkste groei van ’s werelds grootste economie sinds 2014. Een kwartaal eerder was nog sprake van een groei met een bijgestelde 2,2 procent.

Trump kondigde na de publicatie van de cijfers direct een persmoment aan. Hij noemde de data „amazing”, benadrukte dat het hier om een soort historische omslag gaat en voorspelde ook voor het derde kwartaal „voortreffelijke” groei.

„De economie doet het redelijk goed”, zo zei ook Michael Feroli, een van de meest vooraanstaande economen van de grote bank JPMorgan Chase. „Het zal echter moeilijk worden om dit lang vol te houden.”

Economen hadden in doorsnee al verwacht dat de economie stevig zou groeien, geholpen door de belastingverlagingen van Trump. De economie werd vooral aangejaagd door de hogere consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen. Ook de export droeg een steentje bij aan de economische vooruitgang, net als hogere overheidsuitgaven.

De toenemende handelsspanningen in de wereld kunnen er volgens economen voor zorgen dat de groei van de Amerikaanse economie de komende tijd weer zal gaan afzwakken. De VS vechten een handelsvete uit met onder meer China en de Europese Unie. Ook zijn er kenners die erop wijzen dat het effect van de belastingverlagingen op een gegeven moment uitgewerkt is.

Het groeicijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken. Naar verwachting gaat de Fed dit jaar nog twee keer de rente verhogen. In juni krikte de Fed de rente voor de tweede keer dit jaar op.