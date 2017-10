Trump praat met Fed-voorzitter Yellen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een ontmoeting gehad met Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Dat liet een woordvoerder van het Witte Huis weten.

De termijn van Yellen loopt in februari af en ze wil graag in aanmerking komen voor een nieuwe termijn. Yellen is sinds begin 2014 voorzitter van de Fed.

Andere kandidaten zijn Trumps economisch topadviseur Gary Cohn, Fed-bestuurder Jerome Powell, voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh en econoom John Taylor van de universiteit Stanford. Zij hebben al gesproken met Trump. Naar verwachting maakt Trump begin volgende maand een keuze bekend.