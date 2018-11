Trump praat met Chinese leider op G20-top

De Amerikaanse president Donald Trump is ervan overtuigd dat de Verenigde Staten en China tot een deal kunnen komen over hun handelsconflict. Volgens Trump zijn er al veel vorderingen gemaakt om het geschil tussen de beide grootmachten uit de wereld te helpen. Hij zal het onderwerp dan ook zeker ter tafel brengen als hij met de Chinese president Xi Jinping dineert op de G20-bijeenkomst in Argentinië later deze maand.

Met die opmerkingen reageerde Trump op geruchten dat hij tijdens de G20-top ook al echt een handelsovereenkomst met China zou willen tekenen. Persbureau Bloomberg meldde eerder zelfs dat de president al hoge ambtenaren aan het werk had gezet om de voorwaarden voor zo’n deal op papier te zetten. Dat laatste bericht werd overigens ook al tegengesproken door Larry Kudlow, de economisch adviseur van het Witte Huis.

Trump had op donderdag een nog „lang en erg goed” telefoongesprek met zijn Chinese ambtgenoot. De conversatie zou voornamelijk over handel zijn gegaan, maar ook over Noord-Korea. Ook China liet weten dat het telefoongesprek „positief” was. Xi zei later bereid te zijn om Trump te ontmoeten. Peking benadrukte verder dat bilaterale handel in principe voordelig is voor beide partijen.

Het overleg van donderdag was het eerste telefoongesprek tussen de leiders in zes maanden waarover openlijk is bericht. Het onderhoud kwam na maanden van oplopende handelsspanningen, waarbij de VS importtarieven op Chinese goederen instelde en het Aziatische land telkens met gelijke maatregelen terugsloeg. Trump beklaagde zich lange tijd over het handelstekort dat de VS heeft met China en hij wil onder meer dat de Volksrepubliek meer Amerikaanse goederen importeert. Ook heeft hij China beschuldigd van oneerlijke handelspraktijken.