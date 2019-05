Trump positief over voortgang handelsoverleg

Het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten verloopt redelijk goed. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag gezegd. Maar hij gaf daarbij niet de indruk dat hij zijn pen al in de hand zou hebben voor het ondertekenen van een deal. Daarover liet Trump in ieder geval niets los.

Eerder deze week meldden diverse media nog dat er mogelijk vrijdag al een handelsdeal zou worden gesloten. Vanuit Trumps eigen staf werd daarnaast de suggestie gewekt dat de laatste issues ergens in de komende twee weken zouden kunnen worden opgelost.

Delegaties van de twee grootmachten onderhandelen al maanden over een vergelijk, dat een einde moet maken aan de handelsoorlog. Er zou onder meer toegewerkt worden naar afspraken over het terugdraaien van Amerikaanse importheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese goederen.

Intussen gaat het leven in Washington ook gewoon verder. Zo heeft Trump vrijdag uitgebreid getelefoneerd met de Russische president Vladimir Poetin. In dat gesprek is onder meer gepraat over mogelijke nieuwe afspraken voor het beperken van kernwapens. Volgens Trump zou het mogelijk zijn daarbij op termijn ook China te betrekken.