Trump: olielanden kijken naar verdere verlaging olieproductie

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten kijken nog naar een verdere productieverlaging. Dat stelde de Amerikaanse president Donald Trump maandag op Twitter. Volgens hem zou de groep van olieproducenten de productie eigenlijk met 20 miljoen vaten per dag willen verminderen, meer dan het dubbele van de productieverlaging die afgelopen weekend is afgesproken.

Trump geeft in zijn tweet geen uitleg over hoe zo’n verdere productieverlaging er zou moeten komen. Het bleek de laatste dagen al erg moeilijk voor de olielanden om een overeenstemming te bereiken. Trump benadrukt wel uitgebreid dat hij dit keer bij de onderhandelingen was betrokken. „Dank aan allen die met mij hebben samengewerkt om deze zeer grote zaak weer op de rails te krijgen.” Ook voorziet de Amerikaanse president dat de energiesector bij een verdere productieverlaging en na de huidige coronacrisis er weer snel goed voor zal staan.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen zijn het zondagavond na lang overleg eens geworden over beperking van de productie met 9,7 miljoen vaten per dag. Dat is ongeveer 10 procent van de hoeveelheid die wereldwijd dagelijks wordt opgepompt. De productieverlaging moet de olieprijzen opkrikken die scherp zijn gedaald door de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland en de virusuitbraak. Er blijven echter zorgen over het grote overaanbod op de oliemarkt.