Trump: nog niet klaar voor deal met China

De Amerikaanse president Donald Trump is nog niet klaar om tot een handelsdeal te komen met China. Hij verwacht dat ’‘ergens in de toekomst’‘ er wel een handelsakkoord gesloten zal worden tussen de Verenigde Staten en China. Dat zei Trump bij zijn vierdaagse staatsbezoek aan Japan in een gezamenlijke persconferentie met premier Shinzo Abe.

Volgens Trump hebben de Chinezen waarschijnlijk spijt van de recente tegenslagen in de handelsgesprekken met de Amerikanen. Hij denkt dat Peking waarschijnlijk had gewenst dat er al een deal was bereikt. De Chinezen krabbelden echter terug van eerder overeengekomen afspraken met Washington en daar hebben ze nu spijt van, aldus Trump.

De twee economische grootmachten geven elkaar de schuld van het vastlopen van de handelsgesprekken en dreigen met nieuwe heffingen. Trump stelde dat de Amerikaanse heffingen tegen China nog makkelijk flink omhoog kunnen. Wel is hij optimistisch dat er uiteindelijk een akkoord bereikt kan worden. ’‘Ik denk dat ergens in de toekomst China en de VS absoluut een geweldige deal zullen sluiten en we kijken daar naar uit.’’