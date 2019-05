Trump: Nog geen handelsdeal met Japan

De Verenigde Staten zullen voorlopig nog geen handelsdeal sluiten met Japan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd pas na de verkiezingen in Japan deze zomer tot een deal te willen komen met de Japanners.

Trump is momenteel voor vier dagen op bezoek in Japan en heeft maandag formeel overleg met premier Shinzo Abe over de handelsontwikkelingen. Volgens Trump wordt ondertussen al wel goede vooruitgang geboekt in de handelsgesprekken tussen de beide economische grootmachten. Hij wordt bij het bezoek vergezeld door onder anderen handelsgezant Robert Lighthizer.

De VS dreigen met importheffingen op Japanse auto’s en willen meer toegang tot de Amerikaanse landbouwmarkt. Onlangs schrapte Japan nog langdurige beperkingen bij de invoer van Amerikaans rundvlees.