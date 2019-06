Trump niet blij met ECB-preses Draghi

De Amerikaanse president Donald Trump is niet blij met Mario Draghi. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) sprak eerder op dinsdag over mogelijke renteverlagingen en andere extra stimuleringsmaatregelen voor de Europese economie. Met zijn opmerkingen heeft Draghi in de ogen van Trump de waarde van de euro gemanipuleerd.

Na de woorden van Draghi daalde de waarde van de euro ten opzichte van de dollar. Trump wees er in een tweet op dat daarmee sprake is van oneerlijke concurrentie. De president stelt dat de ECB, maar ook China en andere economische machtsblokken al jaren de waarde van hun munten manipuleren en daar ook mee wegkomen. Trump bestempelt dat als oneerlijk.

Draghi sprak op het jaarlijkse forum van de centrale bank in het Portugese Sintra. Als gevolg van zijn speech werden ook eerdere verliezen op de Europese aandelenbeurzen omgebogen in plussen.