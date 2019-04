Trump naar rechter om gegevens Deutsche Bank

De Amerikaanse president Donald Trump probeert via de rechter te verhinderen dat onder meer Deutsche Bank financiële gegevens van hem naar het Congres stuurt. Trump wil dat dagvaardingen die parlementaire commissies hierover uitgestuurd hebben, nietig worden verklaard en voorkomen dat het financiële concern gehoor geeft aan de oproepen.

In de ogen van Trump gaat het puur om een poging hem politieke schade toe te brengen. De commissies zijn al langer met Deutsche Bank en andere partijen in gesprek over Trumps zakelijke banden. Sinds de Democraten de controle hebben overgenomen in het Huis van Afgevaardigden zijn ze via commissies onderzoeken gestart naar het financiële verleden van Trump.

Deutsche Bank heeft The Trump Organization honderden miljoenen dollars geleend voor vastgoedprojecten. De bank is een van de weinige grote geldschieters die grote sommen krediet aan Trump heeft gegeven na een reeks faillissementen bij zijn hotel- en casinobedrijven in de jaren negentig. Een woordvoerder van het financiële concern liet in een reactie weten dat Deutsche Bank zich blijft inzetten voor het verstrekken van de juiste informatie aan alle geautoriseerde onderzoeken.