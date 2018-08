Trump: naam NAFTA kan weg na deal met Mexico

De Verenigde Staten en Mexico hebben een akkoord bereikt in hun onderhandelingen over de toekomst van het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump betekent dit dat de door hem gewraakte naam NAFTA ook meteen de prullenbak in kan.

Mexico en de VS vormen al sinds de jaren negentig samen met Canada een vrijhandelszone. Het overleg tussen Mexico en de VS spitste zich met name toe op nieuwe regels voor de automobielindustrie. Trump noemde het bestaande handelsakkoord eerder een ramp voor Amerikaanse arbeiders. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vond dat het verdrag de belangen van de VS te weinig diende. Ook heeft Trump gedreigd met het opzeggen ervan.

De naam NAFTA zou impopulair zijn geworden, daarom spreekt Trump nu liever van de „United States/Mexico Trade Agreement”. De precieze inhoud van de afspraken is nog niet duidelijk. Naar verluidt zijn er regels in opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de VS er meer banen bij krijgt. De ondertekening van het akkoord vindt waarschijnlijk in november plaats.

Overigens gebruikte de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto de term NAFTA nog wel in een toelichting. De partijen gaan nog met Canada praten. Mexico hoopt dat Canada dan ook meedoet met de nieuwe handelsdeal. Volgens Trump behoort een aparte overeenkomst met Canada ook tot de mogelijkheden.

Canada heeft al laten weten dat er alleen sprake kan zijn van een echt nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag als er ook een Canadese handtekening onder staat. De Canadezen vinden het wel bemoedigend dat Mexico en de VS zoveel voortgang hebben geboekt.