Trump maakt ook geen uitzondering voor buren

De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan om lagere invoertarieven te hanteren voor staal en aluminium afkomstig uit buurlanden Canada en Mexico. Alleen als die landen akkoord gaan met een herziening van het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA, waarvan dan vooral de VS beter wordt, overweegt hij tarieven aan te passen.

Volgens Trump is de NAFTA een slechte deal voor de Verenigde Staten. Het verdrag zorgt volgens hem voor een „massale verplaatsing van bedrijven en banen”. De laatste tijd gaan er steeds meer geruchten dat het land zich uit de afspraken wil terugtrekken. Volgens Trump moet Canada de Amerikaanse boeren beter behandelen. Mexico moet op zijn beurt voorkomen dat drugs de VS binnenstromen.

NAFTA is al sinds 1994 van kracht. Noorderbuur Canada is de grootste leverancier van staal en aluminium aan de VS. Mexico is als staalbron de nummer vier. De landen hebben al door laten schemeren tegenmaatregelen te zullen nemen, als ze geen uitzonderingspositie krijgen.