Trump looft China om herroepen straftarief

De Amerikaanse president Donald Trump is vol lof over de stap van China om de verhoogde tarieven op Amerikaanse auto’s terug te draaien. De president liet via Twitter weten dat een handelsovereenkomst tussen de landen „snel zou kunnen gebeuren”.

Trump schreef dat de Verenigde Staten „het heel goed doen” en dat China een „grote en allesomvattende deal” wil bewerkstelligen. „Dat kan en dat kan vrij snel”, voegde hij daar aan toe.

Peking maakte eerder op de dag bekend dat het een strafheffing op auto’s van Amerikaanse makelij voor een periode van drie maanden intrekt. De importheffing op Amerikaanse auto’s gaat per 1 januari van de huidige 40 procent naar 15 procent. De strafheffing werd ingevoerd als antwoord door Peking op de Amerikaanse importtarieven op goederen van Chinese makelij door Trump en de zijnen.