Trump: liever Draghi dan ‘eigen Fed-persoon’

De Verenigde Staten zouden beter af zijn met ECB-voorzitter Mario Draghi als topman van het Amerikaanse centralebankenbestuur dan het nu is met „onze eigen Fed-persoon”. Dat heeft president Donald Trump gezegd in een interview met tv-zender Fox Business Network. Hij claimde bovendien opnieuw dat hij het recht heeft Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell uit zijn functie te zetten.

Trump is al langere tijd niet te spreken over Powell. Die heeft volgens de president de rente veel te snel verhoogd, wat schadelijk zou zijn voor de economie. Draghi heeft sinds hij in 2011 aantrad als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) niet een keer de rente opgeschroefd.

Eerder deze maand haalde Trump in een tweet nog uit naar Draghi, toen die liet doorschemeren dat de ECB eventueel de economie in de eurozone gaat stimuleren. Dat zou neerkomen op het helpen van Europese bedrijven om makkelijker de strijd aan te gaan met Amerikaanse ondernemingen, vond Trump.