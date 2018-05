Trump-kritiek goed nieuws voor New York Times

The New York Times heeft duidelijk weten te profiteren van de aanhoudende kritiek van president Donald Trump op het het Amerikaanse mediabedrijf. Het concern wist, geholpen door de aanvallen van Trump, meer lezers te prikkelen en dat vertaalde zich onder meer in een winst over het eerste kwartaal die op jaarbasis twee derde hoger uitviel op 21,9 miljoen dollar.

De zogeheten „Trump bump” was vooral te merken bij het aantal digitale abonnementen. Ten opzicht van een jaar eerder groeide dit aantal met 139.000 tot een totaal van 2,8 miljoen. Bijna 100.000 nieuwkomers waren nieuwsconsumenten. De overige groei was te danken aan onlinekruiswoordpuzzels en -kookrecepten.

De totale omzet steeg van 399 miljoen dollar naar 414 miljoen dollar. De omzet uit abonnees steeg met 7,5 procent. Abonnementen zijn goed voor bijna twee derde van de opbrengsten.

Tegenover de aanwas van abonnees stond de aanhoudende daling van advertentie-inkomsten. Dit zal volgens het bedrijf het hele jaar aanhouden. Ook verwacht het bedrijf dat de kosten zullen stijgen.