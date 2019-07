Trump kraakt cryptomunt Facebook af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn ongenoegen geuit over de libra, de cryptomunt van Facebook. Het socialmediabedrijf moet volgens hem een bankvergunning aanvragen als het met de libra verder wil gaan.

Met zijn opmerkingen voegt Trump zich in het groter wordende kamp van beleidsmakers en politici die de cryptoplannen van Facebook bekritiseren.

„Ongereguleerde cryptovaluta’s als libra en bitcoin zijn veel te volatiel en kunnen criminaliteit in de hand werken”, schreef het Amerikaanse staatshoofd op Twitter. „Dat zijn geen echte munten, hun waarde is gebaseerd op gebakken lucht”, aldus de president. Trump benadrukte dat de Amerikaanse dollar de enige echte munt is in de Verenigde Staten en dat dit zo moet blijven.

De zorgen over de ontwikkeling van de libra leven ook bij de Federal Reserve. De koepel van centrale banken heeft een speciale werkgroep opgericht vanwege de plannen van Facebook. Eerder zetten ook Chinese en Europese toezichthouders al vraagtekens bij de plannen van het techconcern.