Trump kondigt ontmoeting met Xi aan

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping ontmoeten elkaar later deze maand in de marge van de G20-top in Japan. Dat heeft Trump op Twitter bekendgemaakt. De Amerikaanse president zei de afspraak in een telefoongesprek met Xi te hebben gemaakt.

Voordat Trump en Xi elkaar ontmoeten, gaan Amerikaanse en Chinese delegaties weer in gesprek over een handelsakkoord. De twee landen zijn al maanden af en aan in gesprek over nieuwe handelsafspraken. Tussen de gesprekken door zitten ze elkaar dwars met importheffingen en andere maatregelen.