Trump komt met maatregelen om economie te ondersteunen

President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij dinsdag een pakket „verstrekkende” maatregelen gaat bekendmaken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie die hard is geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

„Ik zal jullie in de middag vertellen over enkele economische stappen die we gaan zetten, die heel vergaand zullen zijn”, zei de president, nadat hij maandag overleg had gehad met zijn economische adviseurs, onder wie minister minister van Financiën Steven Mnuchin. Ook liet hij weten dat een korting of verlichting op de loonbelasting zal worden besproken met het Congres, „een zeer substantiële verlichting, een groot getal”, aldus Trump.

Het Witte Huis zou verschillende maatregelen overwegen, waaronder betaald ziekteverlof voor werknemers in quarantaine en financiële steun aan kleinere bedrijven in de Verenigde Staten die geraakt worden door de uitbraak.