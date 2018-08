„Trump klaagt over Fed-baas Powell”

De Amerikaanse president heeft zich tijdens een benefietbijeenkomst kritisch uitgelaten over voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Volgens drie aanwezigen klaagde Trump over de renteverhogingen door de koepel van Amerikaanse centrale banken, onder leiding van de door hemzelf aangestelde Powell.

De Fed verhoogde de rente dit jaar al vijf keer, waarvan twee keer sinds Powell het roer overnam van Janet Yellen. Trump zou hebben gezegd dat hij verwachtte dat Powell voor „goedkoop geld” zou zorgen. Een renteverhoging zorgt er juist voor dat geld lenen duurder wordt.

De Fed is een onafhankelijk orgaan. Vorige maand zei Trump dat hij „niet verheugd” was over de meest recente renteverhoging (in juni). Vorige presidenten onthielden zich van kritiek op de Fed uit respect voor de onafhankelijke status van de instantie. Trump nam al eerder stelling tegen het beleid van Powell maar niet zo op de man gericht als nu.

Trumps opmerkingen werkten door op de financiële markten. De waarde van de dollar zakte naar zijn laagste niveau van de dag na berichtgeving hierover. De Fed is van plan de rente dit jaar nog twee keer te verhogen. De meeste marktkenners gaan er vooralsnog van uit dat Powell zich niet onder druk laat zetten door Trump en daadwerkelijk twee renteverhogingen doorvoert.

Trump had ook al geen goede verstandhouding met de voorganger van Powell. Hij klaagde tijdens zijn verkiezingscampagne meerdere keren over haar beleid en Yellen op haar beurt uitte kritiek op de plannen van de toen nog presidentskandidaat Trump.