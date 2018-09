„Trump klaagt niet meer over valuta Japan”

Het is gevaarlijk om het onderwerp valuta aan te snijden. Dat heeft de Japanse premier Shinzo Abe zijn Amerikaanse collega Donald Trump tijdens hun eerste ontmoeting in 2017 verteld. Sinds die opmerking van Abe heeft Trump volgens de premier niet meer geklaagd over de munt in de richting van Japan.

Abe deed de onthulling zondag uit de doeken tijdens een televisiedebat. Daarin werd Abe onder meer gevraagd naar de betrekkingen met de VS.

Trump had begin 2017 Japan, maar ook China, ervan beschuldigd dat gespeeld werd met de waarde van de munt. „Een devaluatiespel”, zo oordeelde Trump. De beschuldiging werd destijds door Japan direct tegengesproken.

Gevraagd naar de Japanse overheidsfinanciën, zei Abe dat Japan volledig aan deflatie moet ontsnappen. De geplande btw-verhoging voor oktober 2019 zal doorgaan, tenzij er een nieuwe crisis op het niveau van het faillissement van Lehman Brothers de kop op steekt, zei hij.