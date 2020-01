Trump: heffingen China blijven in stand tot fase 2-deal

De meeste Amerikaanse importheffingen op producten van Chinese makelij blijven in stand totdat er een definitieve handelsdeal ondertekend is door Peking en Washington. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag op het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Hij zei eerder een zogeheten fase 2-handelsdeal pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november te verwachten.

De VS stelden tot dus ver importheffingen in op 370 miljard dollar aan goederen uit China. De gesprekken over een definitief handelsakkoord gaan binnenkort van start, beloofde Trump. Hij benadrukte verder dat de relatie tussen de Verenigde Staten en China nog nooit eerder zo goed is geweest.

Trump en de Chinese vicepremier Liu He zetten vorige week een krabbel onder de fase 1-handelsovereenkomst. Met het akkoord ging ook een streep door de eerder aangekondigde extra importheffingen op Chinese spullen door de VS. Peking beloofde op zijn beurt miljarden dollars extra aan landbouwproducten af te nemen. Daarnaast stellen de Chinezen hun economie meer open voor buitenlandse partijen.