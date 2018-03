Trump: handelsoorlog kan goed zijn

Een handelsoorlog is goed als een land miljarden verliest in zijn handel met andere landen. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump in een tweet over de importheffingen op buitenlands staal en aluminium die hij heeft aangekondigd.

„Als een land (VS) vele miljarden dollars verliest in handel met vrijwel elk land waarmee het zaken doet, dan zijn handelsoorlogen goed en gemakkelijk te winnen. Bijvoorbeeld, als we 100 miljard dollar verliezen met een bepaald land en zij ons uittesten, handel niet meer, de overwinning zal groot zijn. Het is makkelijk!”, aldus de tweet van Trump.

De importheffingen wakkeren de vrees aan voor een internationale handelsoorlog tussen de VS en belangrijke handelspartners als China en de Europese Unie. Zij kunnen bijvoorbeeld strafheffingen gaan opleggen op Amerikaanse producten. Duitsland heeft al laten weten dat een handelsoorlog in het belang van niemand is.

Het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal, ’s werelds grootste staalfabrikant, liet zich diplomatiek uit over de importheffingen van Trump. Volgens het bedrijf hebben overheden legitieme redenen om hard op te treden tegen oneerlijke handelspraktijken gezien de flinke overcapaciteit in de staalindustrie. Arcelor benadrukt echter dat het van groot belang is dat staalproducerende landen met elkaar samenwerken om tot een echt duurzame staalsector te komen.