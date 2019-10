Trump haalt weer uit naar baas centrale bank

De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer uitgehaald naar de voorzitter van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. Volgens de president zijn Amerikanen erg teleurgesteld in het beleid van Jerome Powell, zo meldde Trump via Twitter.

De Fed verlaagde woensdag voor de derde keer op rij de rente. Daarmee zou de bankenkoepel, gelet op eerder commentaar van Trump, aan de wensen van de president tegemoetkomen. Niets is minder waar. Volgens Trump doet de Fed het van meet af aan verkeerd. „Dan weer te snel, dan weer te langzaam”, aldus Trump, die meent dat centrale banken elders in hun vuistje lachen om het beleid in de VS. De dure dollar en de rentestand doen fabrikanten zeer, aldus Trump.

Volgens de president zouden de VS lagere rentes moeten hebben dan Duitsland en Japan en alle anderen. „Wij zijn nu veruit het grootste en sterkste land, maar de Fed benadeelt ons”, aldus de president. „Niet China is ons probleem, dat is de Fed. Maar we zullen evengoed zegevieren.”