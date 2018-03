Trump haalt weer uit naar Amazon

Donald Trump heeft op Twitter opnieuw uitgehaald naar webwinkel Amazon. Volgens de Amerikaanse president betaalt het bedrijf te weinig belasting en duwt het kleine winkeliers uit de markt. De tirade komt een dag nadat een anonieme medewerker had gezegd dat Trump „geobsedeerd” is door het bedrijf.

Trump zegt in zijn tweet dat hij al lang voor de verkiezingen bezorgd was over Amazon. De webwinkelier moet volgens Trump meer belasting betalen aan staten en gemeenten. Ook misbruikt Amazon volgens Trump het Amerikaanse postsysteem voor zijn bezorging.

De Amerikaanse website Axios schreef al op basis van bronnen rond het Witte Huis dat Trump strengere regels wil opstellen voor Amazon, waarna het aandeel fors verloor. Woordvoerster Sarah Huckabee Sanders ontkende later weer dat Trump plannen in die richting heeft.

Trump heeft Amazon vorig jaar al herhaaldelijk op de korrel genomen.