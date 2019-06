Trump: goede kans op deal met Mexico

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er wat hem betreft een "goede kans" is op een deal met Mexico, waarmee de invoering van importheffingen op Mexicaanse producten per maandag kan worden voorkomen. Als die deal er niet komt, dan worden veel producten vanuit Mexico vanaf volgende week met een heffing van 5 procent belast. Dat tarief loopt verder op naar mate een deal langer uitblijft.

"Als er een deal kunnen sluiten met Mexico, en die kans is groot, dan gaat Mexico per direct op grote schaal Amerikaanse landbouwproducten inkopen", schreef Trump op Twitter. Gesprekken tussen de Verenigde Staten en Mexico werden vrijdag hervat.

Trump gebruikte invoerheffingen tot nu toe vooral als wapen in de strijd om betere handelvoorwaarden te bewerkstelligen met landen waaronder China. In het geval van Mexico eiste Trump ook dat het buurland meer doet om de instroom in de VS van migranten tegen te gaan. Daarnaast wordt ook gesproken over handel.