Trump: Geen verlenging deadline voor TikTok

De Amerikaanse president Trump geeft de Chinese techreus ByteDance geen extra tijd om de Amerikaanse tak van de populaire filmpjesapp TikTok te verkopen.

„Het wordt gesloten of ze verkopen het”, zei Trump donderdag tegen verslaggevers voor hij op verkiezingscampagne naar Michigan vertrok. „De deadline voor TikTok wordt niet verlengd”, aldus de president.

Na 15 september wordt de applicatie verboden in de Verenigde Staten. Volgens critici zou TikTok te veel gegevens van zijn gebruikers verzamelen en die zouden in handen van de Chinese overheid kunnen vallen.

TikTok beweert daarentegen dat alle data van de applicatie buiten China worden opgeslagen. Amerikaanse gebruikersdata worden in de VS opgeslagen, aldus een woordvoerder van TikTok.

Persbureau Bloomberg meldde eerder donderdag nog dat de overheid ByteDance meer tijd zou geven nadat duidelijk werd dat de door Trump gestelde deadline van 15 september waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. Nieuwe Chinese regelgeving leidde tot vertraging bij de onderhandelingen over een eventuele overname.

The Wall Street Journal berichtte woensdag dat ByteDance toch een verkoop probeert te voorkomen en hierover in gesprek zou zijn met de Amerikaanse overheid.

Ondanks de terughoudendheid van ByteDance om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen, worden er wel gesprekken gevoerd met Amerikaanse bedrijven. Zo zou Microsoft samen met supermarktgigant Walmart belangstelling hebben. Verder heeft softwareconcern Oracle, naar verluidt, een bod uitgebracht. Een overname zou ByteDance 20 tot 30 miljard dollar moeten opleveren.

Trump gaf eerder al aan dat de partij die TikTok overneemt, de overheid moet compenseren voor het mogelijk maken van de deal. Het is nog niet duidelijk op welke compensatie de president doelt.

De populariteit van de filmpjesapp is de afgelopen periode geëxplodeerd. Zo werd in het eerste kwartaal van 2020 de app meer dan 315 miljoen keer gedownload. Geen enkele andere app heeft dat aantal per kwartaal ooit gehaald.