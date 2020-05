Trump: geen trek in heronderhandelen handelsdeal

De Amerikaanse president Donald Trump voelt er weinig voor opnieuw met de Chinezen te onderhandelen over de eerder gesloten handelsdeal tussen beide landen. Dat zei hij maandag (lokale tijd) op een persconferentie.

De Chinese krant Global Times meldde eerder op maandag dat binnen de overheid stemmen opgaan om terug te komen op de deal. Belangrijke Chinese adviseurs zouden al aandringen op nieuwe onderhandelingen met de Amerikanen om voor China betere voorwaarden af te dwingen. Vorige week lieten Chinese en Amerikaanse handelsafgevaardigden nog weten de deal te willen naleven.

Trump zei dat hij geen trek heeft in het heropstarten van de onderhandelingen. „Helemaal niet, niet eens een klein beetje”, aldus de president. „Ik heb geen interesse. We hebben een deal ondertekend. Ik heb het ook gehoord, dat zij de handelsgesprekken willen heropenen om er een betere deal voor hen uit te slepen.”

De zogeheten fase 1-deal maakte in januari een voorlopig einde aan de handelsoorlog tussen de economische grootmachten. China beloofde in de deal onder andere meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen en de financiële markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zagen af van een eerder aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen.