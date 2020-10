Trump: geen onderhandelingen meer over steunpakket VS

De Amerikaanse president Donald Trump weigert nog langer te onderhandelen met Democraten over een nieuw pakket aan steunmaatregelen voor de economie. Vertegenwoordigers van de president hebben de opdracht gekregen gesprekken hierover te beëindigen, meldt Trump op Twitter.

„Ik heb mijn vertegenwoordigers gezegd te stoppen met onderhandelen tot na de verkiezingen, wanneer we, direct nadat ik win, een wetsvoorstel voor een groot stimuleringspakket aannemen”, twitterde de onlangs uit het ziekenhuis teruggekeerde Trump.

Extra steun vanuit de Amerikaanse overheid wegens de coronacrisis is volgens economen van levensbelang voor een snel herstel van de grootste economie ter wereld. Democraten en Republikeinen kunnen het al maanden niet eens worden over aanvullende stimuleringsmaatregelen, onder andere wegens meningsverschillen over de omvang van zo’n pakket. Eerder op dinsdag waarschuwde Jerome Powell, voorzitter van de centralebankenkoepel Federal Reserve, nog dat het uitblijven van snelle en ruime stimuleringsmaatregelen economisch herstel in gevaar brengt.