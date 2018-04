Trump: geen handelsoorlog met China

De Verenigde Staten zijn niet verwikkeld in een handelsoorlog met China. Dat meldde de Amerikaanse president Donald Trump in een tweet. Eerder werd bekend dat China extra invoerheffingen gaat invoeren op een reeks Amerikaanse producten als vergelding op de Amerikaanse tarieven op veel goederen van Chinese makelij.

„We zijn niet in een handelsoorlog met China, die oorlog is jaren geleden al verloren door de dwaze of incompetente mensen die de VS hebben vertegenwoordigd”, aldus Trump op Twitter.

De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross zei dat de Chinese reactie op de Amerikaanse heffingen geen verrassing was en redelijk in verhouding met de stappen van de VS. Hij verklaarde verder dat als het tot een handelsoorlog zou komen de VS niet de verliezer zal zijn. Mogelijk komen er onderhandelingen, maar een tijdspad daarvoor is niet te geven, aldus Ross.