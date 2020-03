‘Trump gaat bedrijven verplichten coronatestkits te maken’

De Amerikaanse regering gaat bedrijven verplichten om producten te leveren voor de strijd tegen het coronavirus zoals beademingsapparatuur, mondkapjes en testkits. Daarbij beroept de regering-Trump zich op de Defence Production Act, een oorlogswet die de president de nodige extra bevoegdheden geeft. Dat schrijft The Wall Street Journal.

Het is voor het eerst dat president Donald Trump zich beroept op de wet die stamt uit de tijd van de Korea-oorlog halverwege vorige eeuw. In eerste instantie gaat het om zo’n 60.000 testkits, waar de zorgsector in de Verenigde Staten een schreeuwend tekort aan heeft. Ook zou de overheid zich met de wet miljoenen extra mondkapjes willen toe-eigenen.

De wet geeft de overheid geen toestemming om eigenaar te worden van bedrijven. President Trump zei dit weekend nog dat hij geen heil zag in het nationaliseren van bedrijven vanwege de coronacrisis. Hij vaardigde wel een uitvoeringsbevel met betrekking tot de DPA-wet uit. Verschillende gouverneurs riepen Trump op om zich vooral op de productie- en distributie-elementen van de wet te beroepen, omdat staten elkaar nu moeten beconcurreren om voldoende voorraden op te bouwen.

Critici waarschuwen dat de wet niet zorgt voor een snelle oplossing. Bedrijven moeten eerst het productieproces aanpassen, voordat ze aan de wensen van de overheid kunnen voldoen. Vooral als het gaat om specifieke medische apparatuur biedt de wet geen soelaas, klinkt het.