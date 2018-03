Trump drukt wapenhandel VS

De wapenhandel in de Verenigde Staten staat onder druk. Sinds de dodelijke schietpartij in een school in Florida op Valentijnsdag neemt de roep om strengere regels toe. Ook uitlatingen van president Trump dat hij niet een marionet van de wapenlobby is, doen de handel geen goed.

Wapenfabrikant American Outdoor Brands spreekt van „nieuwe, lagere verkoopniveaus”. Het bedrijf dat al 166 jaar lang vuurwapens maakt van het merk Smith & Wesson zet zich schrap voor moeilijke tijden en branchegenoten voelen dezelfde druk.

Trump, die tijdens de verkiezingen nog werd gesteund door de NRA, zei donderdag dat de organisatie weinig macht over hem heeft. Hij is voorstander van een hogere leeftijdsgrens voor de wapenverkoop.

Onder Trumps voorganger Barack Obama vierden wapenfabrikanten hoogtijdagen. Consumenten kochten groots in uit vrees voor strengere regels. Na de verkiezingswinst van Trump ebde die vrees wat weg en zakten de verkopen in.

American Outdoor zakte dit jaar al 27 procent op de beurs en vorig jaar verloor het bedrijf 39 procent van zijn beurswaarde. Concurrent Remington vroeg zelfs al faillissement aan.

Na de schietpartij waarbij zeventien mensen omkwamen verbraken meerdere bedrijven hun jarenlange band met de machtige wapenlobbyorganisatie NRA. Ook verhoogde de grote winkelketen Walmart zijn leeftijdsgrens voor de verkoop van wapens en munitie naar 21 jaar. Ook andere ketens scherpten hun beleid ten aanzien van wapenverkoop aan.