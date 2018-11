Trump dreigt opnieuw met heffingen China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw gedreigd importheffingen in te stellen op alle Chinese goederen die nog niet zijn onderworpen aan heffingen. Trump noemde het vier dagen voor het begin van de G20-top „bijzonder onwaarschijnlijk” dat gesprekken met China dat kunnen voorkomen.

„Als we geen deal kunnen maken dan voeg ik de aanvullende 267 miljard dollar toe”, zei Trump in een interview met de Wall Street Journal in een verwijzing naar de hoogte van het totaalbedrag van de goederen waar het om gaat. Hij sprak van een tarief van 10 of 25 procent.

De importtarieven zouden ook in China geproduceerde en naar de VS verscheepte iPhones kunnen raken. Volgens Trump is het een optie om daarvoor een tarief van 10 procent te kiezen, omdat consumenten zich daar toch niet door laten weerhouden.