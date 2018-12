Trump: dom om rente deze maand te verhogen

De Amerikaanse president Donald Trump dringt er bij de Federal Reserve op aan om de rente deze maand niet verder te verhogen. De koepel van centrale banken in de VS komt volgende week bijeen om over het te voeren beleid te praten. Trump bestempelde een op handen zijnde volgende rentestap als dom.

De president deed zijn uitlatingen ten overstaan van journalisten in het Witte Huis. Het is niet voor het eerst dat Trump zijn visie geeft op het beleid van de Fed. Hij beschuldigt de bankenkoepel er van de economische groei te ondermijnen door de rente almaar op te laten lopen.

Kritiek op de onafhankelijke Fed door presidenten was voorafgaand aan de inauguratie van Trump hoogst ongebruikelijk. Kenners schatten de kans op een volgende renteverhoging volgende week op 70 procent.