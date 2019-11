Trump: China nog niet ver genoeg bewogen

Er is nog geen akkoord tussen de Verenigde Staten en China over een voorlopige handelsdeal, omdat China nog niet genoeg stappen heeft gezet in de juiste richting. Dat heeft president Donald Trump gezegd tijdens een bezoek aan een Apple-fabriek in Texas. „Ze zijn nog niet waar ik ze wil hebben.”

Met name intellectueel eigendom en de gedwongen overdracht van technologie zijn heikele punten voor Trump en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer, hoorde persbureau Bloomberg van ingewijden. Die onderwerpen moeten worden geregeld in de voorlopige overeenkomst anders is het geen goede deal voor de VS, menen de twee.

Trump liet ook tijdens zijn fabrieksbezoek weten dat zijn regering kijkt naar een vrijstelling van importheffingen voor Apple. „Als je dingen in de VS bouwt, dan hoef je je geen zorgen te maken om importheffingen”, zei Trump. Bovendien zou het oneerlijk zijn als Apple benadeeld wordt ten opzichte van Samsung. Dat Zuid-Koreaanse bedrijf produceert vooral in eigen land en heeft dus minder last van de Amerikaanse importheffingen.

Sinds 1 september ligt er een tarief van 15 procent op producten als de Apple Watch, AirPods-oordopjes en onderdelen voor de iPhone. Apple kreeg al eerder een gedeeltelijke vrijstelling. Volgens topman Tim Cook van het technologiebedrijf maakte die vrijstelling het mogelijk dat Apple zijn Mac Pro-desktopcomputer in de Verenigde Staten in elkaar zet. De componenten voor die computers worden namelijk wel grotendeels in China gemaakt.