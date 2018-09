Trump: baas JPMorgan ongeschikt als president

Jamie Dimon, de topman van de Amerikaanse bank JPMorgan, zou ongeschikt zijn als president van de Verenigde Staten. Dat liet president Donald Trump donderdag weten op Twitter.

Dimon had aangegeven Trump te kunnen verslaan bij presidentsverkiezingen, onder meer omdat hij slimmer is. Maar de bankier had al snel spijt van zijn opmerkingen en trok ze via een formele verklaring weer terug. „Ik had het niet moeten zeggen, ik ga niet op voor het presidentschap”, aldus Dimon.

Volgens Trump zou Dimon niet eens kans maken. Zo kan Dimon volgens hem niet goed in het openbaar spreken en is hij opgebrand.