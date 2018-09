Trump: afzetterij door oliekartel OPEC

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar oliekartel OPEC. Trump beschuldigde de OPEC in zijn speech bij de Verenigde Naties van „afzetterij als gewoonlijk” door de olieprijzen te laten stijgen. Ook vindt hij dat sommige OPEC-landen flink moeten gaan betalen voor militaire bescherming door de Verenigde Staten.

Trump heeft de OPEC al vaker zwaar bekritiseerd omdat die de olieprijzen zou opdrijven. Afgelopen weekeind negeerde de OPEC en bondgenoten als Rusland op een bijeenkomst in Algerije nog oproepen van Trump voor een hogere olieproductie om zo de prijzen te drukken. Inmiddels heeft de prijs van Brentolie het hoogste niveau in circa vier jaar bereikt met meer dan 80 dollar per vat en grote oliehandelaren sluiten een stijging tot 100 dollar per vat niet uit. Dat komt vooral door het wegvallen van productie uit Iran, als gevolg van de Amerikaanse sancties tegen het land.

„We verdedigen veel van deze landen in ruil voor niks en zij maken misbruik van ons door hoge olieprijzen te vragen. We willen dat ze prijzen gaan verlagen, want we zullen niet langer deze verschrikkelijke prijzen accepteren”, aldus Trump. Tot de OPEC behoren landen als Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak.