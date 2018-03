„Truckmarkt wacht op elektrisch rijden”

Leveranciers van trucks en trailers stellen na dit jaar investeringen uit in afwachting van de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen. Dat is de verwachting van het Economisch Bureau van ING. Binnen vijf jaar komen meer merken op de markt, dalen de prijzen en staat de uitstoot van CO2 hoger op de agenda. Elektrisch rijden wordt voor transporteurs daardoor steeds interessanter, menen de kenners.

Dit jaar zal volgens ING nog wel sprake zijn van een piek in afzet, geholpen door de goede economische omstandigheden. Het aantal nieuwe trucks dat in Nederland de weg op gaat, ligt volgens ING met 15.500 circa 4 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de trailers zal dit jaar met 16.500 stuks sprake zijn van een record.

In 2019 doen de markten een stap terug, mede in afwachting van elektrisch aangedreven voertuigen. Ook hoeft volgens ING minder te worden vervangen en is minder behoefte aan uitbreiding, doordat logistiek de nodige stappen worden gezet. Verder rijden er steeds meer buitenlandse vrachtwagens, die de inzet van Nederlandse wagens beperken.