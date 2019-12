Truckmaker Volvo verkoopt dochter aan Isuzu

De Zweedse truckbouwer Volvo verkoopt zijn dochteronderneming UD Trucks aan zijn Japanse branchegenoot Isuzu Motors. De overname maakt deel uit van een strategische samenwerking tussen de twee vrachtwagenbouwers, die hun krachten bundelen op het vlak van technologische ontwikkeling.

De overname hangt aan UD Trucks een prijskaartje van 250 miljard yen, omgerekend ruim 2 miljard euro. De onderneming had vorig jaar een omzet van omgerekend 2,3 miljard euro. Volvo nam het bedrijf ruim tien jaar geleden over van Nissan. Isuzu is jaarlijks goed voor de verkoop van 530.000 voertuigen, voornamelijk bedrijfsauto’s.

De deal past in de consolidatiegolf die gaande is in de autosector. Overnames en samenwerkingen zijn nodig voor fikse investeringen in de ontwikkeling van elektrisch en autonoom rijden.