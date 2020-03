Trucker ziet in distributiecentra „angst en onzekerheid”

Vrachtwagenchauffeurs bevoorraden met man en macht de supermarkten. Er heerst saamhorigheid onder de truckers, maar ook wrevel over de „onbeschofte” manier waarop ze in deze crisistijd worden bejegend.

Trucker Gert-Jan Wessels (46) uit Wierden stond vrijdagmorgen perplex toen hij een vracht chips afleverde. In het Duitse Gronau, vlak bij Enschede, kreeg hij op een laad- en losterrein de wind van voren van een Duitser die in een soort hokje zat. „Hij had dat helemaal afgeschermd met plastic, ik kon alleen door een luikje communiceren. De man deed zeer geagiteerd. Hij raakte zelfs buiten zinnen”, vertelt Wessels.

De irritaties komen voort uit vrees voor besmetting met het coronavirus, beaamt de chauffeur. „De mensheid wordt zenuwachtiger.”

Wc

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is verbolgen over de „onbeschofte” behandeling die sommige chauffeurs dezer dagen ten deel valt. TLN beklaagde zich er vrijdag over dat chauffeurs niet naar de wc mogen en niet mogen eten of drinken in de gebouwen waar ze laden of lossen. Verder moeten de truckers persoonlijke medische informatie verstrekken en wordt hun lichaamstemperatuur opgemeten. „Dat is wettelijk verboden”, foetert de transportkoepel. Al die kennelijke wantoestanden zouden te maken hebben met de vrees dat truckers anderen besmetten met het coronavirus.

Kortzichtig

Zeldzaam hectisch was het afgelopen dagen bij distributiecentra die supermarkten bevoorraden, merkte chauffeur Wessels. „Vanwege de hamstergekte hebben die centra het megadruk. Een medewerker vertelde dat er tien keer zo veel vrachten wc-papier binnen kwamen.”

Nu het land grotendeels op slot zit, zijn snelwegen veel leger dan gebruikelijk. Toch wordt Wessels daar niet blij van. „Het zou kortzichtig zijn om te redeneren: Ideaal dat ik lekker kan doorrijden. Want hoe zal het de komende tijd gaan, als het economisch slechter gaat. Kan ik dan mijn vrachtwagens nog wel aflossen? Net als ieder ander mens zou ik willen dat het gewone leven weer op gang komt.”

Vrachtwagenchauffeur Leon Eshuis (46) uit Klarenbeek merkt dat in deze crisistijd saamhorigheid heerst onder chauffeurs. „Samen willen we de klus klaren. Iedereen wil die winkels vol rijden. Op de drukke distributiecentra helpen chauffeurs elkaar als er wat overgestapeld moet worden, zodat er snel ruimte komt voor de volgende vrachtwagen die zijn lading komt halen”, vertelt de chauffeur, rijdend in de buurt van Amsterdam.

Vervoert Eshuis in normale tijden zo’n twee dagen per week levensmiddelen, nu vult hij daar een volle week mee. „Supermarkten willen de angst wegnemen dat het eten opraakt. Daarom moeten wij zo veel vrachten leveren. Er wordt meer verkocht dan in de Kersttijd. Inwoners van grote steden hamsteren meer dan plattelanders. Oosterlingen zijn wat nuchterder.”

Hoewel Eshuis de kritiek van de TLN „wel degelijk” onderschrijft, ziet hij op distributiecentra ook „mooie” initiatieven voor chauffeurs. En dan met name voor winkeldistributiechauffeurs die al bekend zijn bij zo’n centrum. „Ik heb al een paar keer meegemaakt dat ik vanwege de crisis gratis kon eten in de bedrijfskantines van die centra. Dat ervaar ik als een blijk van waardering voor ons werk.” Dat bedrijven vrachtwagenchauffeurs met argusogen bekijken, kan hij begrijpen. „Chauffeurs komen op veel plekken. Dus zijn bedrijven beducht voor besmettingsgevaar.”

Zelf ervaart hij die spanning in de broodfabrieken. „Normaal loopt iedereen door elkaar heen. Nu moet ik me bij een soort vak melden waar de containers met brood worden neergezet. De bedoeling van die ingestelde zone is dat er afstand tussen mensen blijft. Met z’n allen moeten we wennen aan deze nieuwe situatie.”

Glas

Chauffeur Gerard Kenselaar (56) uit Zeewolde bespeurt „angst en onzekerheid” op distributiecentra. „Balies zijn afgeschermd met glas. Logisch.” Hij heeft er moeite mee als truckers geen toegang tot sanitair krijgen. „Dat is mensonwaardig”, zegt Kenselaar.

Koersend over de weg zoekt de christelijke trucker in deze barre tijden steun in opwekkingsliederen. „Ik denk aan een lied als ”I will praise You in this storm” (Ik zal U prijzen in deze storm) van de Amerikaanse gospelband Casting Crowns. Een treffend lied in deze crisis. Angst is een slechte raadgever, leert de Bijbel. Onze lieve Heer is bij ons.”