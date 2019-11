Truckbouwer Traton voorziet moeilijke tijden

Volkswagen-dochter Traton bereidt zich voor op moeilijke marktomstandigheden. De onlangs naar de beurs gebrachte truckdivisie denkt zijn financiƫle doelstellingen voor dit jaar nog wel te gaan halen. Maar voor volgend jaar zijn de vooruitzichten minder rooskleurig, waarschuwt topman Andreas Renschler alvast.

Traton, met merken als MAN en Scania, bracht in de eerste negen maanden van dit jaar 179.100 voertuigen aan de man. Daarmee lopen de verkopen 8 procent voor op vorig jaar. Onder meer in Braziliƫ zaten de leveringen in de lift. Het beeld in Europa is evenwel aan het verslechteren, aldus Traton dat het aantal nieuwe bestellingen over de gehele linie met 6 procent zag afnemen.

Het bedrijf is niet de eerste truckmaker die moeilijke tijden voorziet nu de economische groei aan het afzwakken is. Vorige maand schroefde rivaal Daimler bepaalde verwachtingen al iets terug. Volvo Group was ook pessimistisch in een vooruitblik.

Traton handhaaft niettemin zijn verwachtingen voor 2019. De omzet steeg in de eerste drie kwartalen met 6 procent tot 19,8 miljard euro. De operationele winst dikte met ruim een derde aan tot 1,5 miljard euro.