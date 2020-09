Truck- en busbouwer MAN schrapt 9500 banen wereldwijd

Truck- en busbouwer MAN, onderdeel van Volkswagen, schrapt wereldwijd bijna een kwart van het personeel. Het gaat om 9500 banen. Ook lijken drie fabrieken, in Oostenrijk en Duitsland, te worden gesloten. Daarover wordt nog gesproken.

De ingrepen zijn volgens MAN nodig om de winsten te verbeteren. De reorganisatie zal de bedrijfsresultaten op termijn naar verwachting met 1,8 miljard euro opkrikken.

MAN is onderdeel van Traton, een dochteronderneming van Volkswagen en een van ’s werelds grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen. Er is Traton alles aan gelegen om de winstmarge van MAN op te schroeven. Daarmee komt er ruimte om te investeren in nieuwe technologieën, zoals elektrische vrachtwagens.

De vrachtwagendivisie van MAN loopt qua winstgevendheid ook al jaren achter op ‘truckzusje Scania’, ook onderdeel van Traton. Het moederconcern van MAN en Scania schrapte vanwege de crisis eerder al de financiële doelen voor dit jaar.