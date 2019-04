Triodos wil Van der Weerdt als risicodirecteur

AMSTERDAM (ANP).Triodos Bank wil Carla van der Weerdt benoemen tot risicodirecteur. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de voorgestelde benoeming goedgekeurd en ook de ondernemingsraad van de bank heeft een positief advies gegeven.

Van der Weerdt is partner bij Accent Organisatie Advies en heeft vijftien jaar bij ABN AMRO Bank gewerkt. Daar was ze onder meer financieel en operationeel verantwoordelijk voor Global Transaction Banking, als wereldwijd hoofd operationeel risicomanagement en als wereldwijd hoofd risicomanagement & compliance in Vermogensbeheer.

Onlangs liet DNB weten dat Triodos meer moet doen tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme liet te wensen over, zo bleek. Concrete gevallen waren volgens Triodos niet aan het licht gekomen, benadrukte topman Peter Blom destijds tegen het ANP.

De bank had toen al besloten een risicodirecteur aan te stellen. Ook worden klanten beter in de gaten gehouden. De bank heeft met DNB al afspraken gemaakt om voor het einde van het jaar weer aan de eisen te voldoen. Van der Weerdt is overigens ook commissaris bij de beursgenoteerde onlinebroker BinckBank. Uit die functie treedt ze terug. Ook andere nevenfuncties, zoals het lidmaatschap van de raad van advies van de Rechtbank Gelderland en bestuurslidmaatschap bij Stichting Vastgoed Zorgsector, legt ze neer. Wel blijft Van der Weerdt commissaris bij DSW.

In mei 2018 kondigde financieel topman Pierre Aeby van Triodos overigens aan af te treden bij de algemene vergadering in mei 2019. De vacature van financieel topman zal waarschijnlijk later in het jaar worden vervuld, zo liet Triodos zaterdag weten.